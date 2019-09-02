2019-09-02T16:39:11+03:00
Общество

В Пензенском государственном аграрном университете открылась ветеринарная клиника

В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в Пензенском государственном аграрном университете состоялось открытие ветеринарной клиники научно-образовательного центра ветеринарной медицины.

Гости осмотрели отремонтированные площади, где расположены биохимическая лаборатория и операционные, оснащенные современным оборудованием. Общая стоимость проекта превышает 25 миллионов рублей.

- От задумки до создания ветеринарной клиники прошло три года, - отметил ректор ПГАУ Олег Кухарев. - Теперь студенты смогут проводить операции, а также осуществлять образовательную и научную деятельность.

В ходе визита Валерий Лидин пообщался со студентами, нацелил их на плодотворный учебный год и серьезную созидательную общественную работу. Кроме того, состоялась встреча с педагогическим коллективом и ветеранами сферы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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