Пензенцы привезли пять медалей с Всемирных игр полицейских и пожарных

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-02T16:25:03+03:00

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В Поднебесной завершились Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимали участие представители 80 стран. Они демонстрировали свою силу, ловкость и скорость в 54 видах спорта.

В составе российской сборной выступали два уроженца Сурского края: начальник отдела МВД России по Мокшанскому района подполковник полиции Павел Щеглов и начальник отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Пензенской области подполковник полиции Александр Ермолаев.

Павел Щеглов взял «золото» на состязаниях по дзюдо, опередив соперника из Румынии, и джиу-джитсу, победив спортсмена из Испании. Также на счету полковница Щеглова – второе место в состязаниях по жиму лежа и первое – на соревнованиях по пауэрлифтингу. Стоит отметить, что с учетом результатов этого года Павел Щеглов стал шестикратным чемпионом Всемирных игр полицейских и пожарных – первые три медали высшего достоинства он завоевал в 2013 и 2015 годах.

Александр Ермолаев впервые принимал участие в состязаниях такого уровня и выступил достойно: победив в своей категории в джиу-джитсу, одолев в полуфинале соперника из США, а в финале не оставив шансов китайскому спортсмену.

ИСТОЧНИК KP.RU