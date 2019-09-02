Глава Мордовии Владимир Волков поздравил жителей республики с Днем знаний

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-02T15:59:48+03:00

Яркий и волнующий праздник, открывающий первую страницу увлекательной дороги в мир знаний, в этом году перенесли на 2 сентября

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- В этот день для тысяч первоклашек и первокурсников Мордовии прозвучат первые звонки, наступит новый жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий, - отметил в своем поздравлении Глава Республики. - Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе профессии. Очередной ответственный шаг к получению специальности сделают студенты вузов, учащиеся системы начального и среднего профессионального образования.

От того, какими вырастут наши дети, какие знания получат в школе, зависит не только их собственный жизненный успех. Сегодняшние школьники – это наше будущее. Именно от их навыков, энергии и инициативности зависит социально-экономическое развитие страны и республики.

С самыми добрыми пожеланиями обращаюсь ко всем педагогам. Спасибо вам за благородный труд, столь важный для будущего нашей страны, за высокий профессионализм, неиссякаемый творческий потенциал и любовь к своему делу!

От всего сердца желаю молодому поколению успешной учебы, учителям, воспитателям и преподавателям – здоровья и благополучия, а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин!

ИСТОЧНИК KP.RU