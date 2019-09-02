Селфи с министром здравоохранения Пензенской области

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-02T11:02:43+03:00

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Лицей №55 г. Пензы – единственное в области образовательное учреждение, где ведётся профильная медицинская подготовка обучающихся старших классов. Старшеклассники получают практические знания на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. К моменту окончания лицея они приобретают достаточные знания и опыт, что позволяет им успешно поступить в престижные медицинские вузы страны и стать впоследствии хорошими врачами.

«Открытый» урок с министром был посвящен успеху, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения. «Главная составляющая успеха – это труд, - поделился опытом с ребятами глава отрасти. - Со стороны нам порой кажется, что кто-то с легкостью добивается своих целей и становится успешным. Но на самом деле - это лишь верхушка айсберга. В подавляющем большинстве случаев за успехом человека стоит упорный труд».

Ребята расспрашивали министра о мерах социальной поддержки для врачей, которые действуют в нашем регионе, как получить целевое направление, какие качества министр ценит в своих сотрудниках, про врачебные ошибки и приходилось ли ему самому их совершать, что повлияло на выбор его профессии и многое, многое другое. В заключении урока авторы самых интересных вопросов получили возможность сделать с министром селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU