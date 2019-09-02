Концерт Дениса Майданова и лазерное шоу в Пензе

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-02T08:48:22+03:00

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В праздничном концерте на Юбилейной площади города выступления творческие коллективы области, столичная группа «Мохито». Завершил праздничный вечер концерт Дениса Майданова и лазерное шоу.

Губернатор области Иван Белозерцев, вручая Денису Майданову памятный подарок, поблагодарил его за выступление в Пензе. «1 сентября – праздник наших детей, но это и наш праздник, он объединяет все поколения и сегодня завершается на прекрасной ноте – выступлением Дениса Майданова», - подчеркнул он. Как отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области, всем участникам праздничного мероприятия глава региона пожелал счастья, любви и благополучия, а педагогам и учащейся молодёжи – успешного начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU