2019-09-02T08:48:22+03:00
Общество

Концерт Дениса Майданова и лазерное шоу в Пензе

Стали финальным аккордом празднование Дня знаний 1 сентября, который запомнился жителям региона многими яркими событиями
Поделиться:
Иван Белозерцев поблагодарил Дениса Майданова за выступление. Фото Пресс-службы Правительства Пензенской областиИван Белозерцев поблагодарил Дениса Майданова за выступление. Фото Пресс-службы Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

В праздничном концерте на Юбилейной площади города выступления творческие коллективы области, столичная группа «Мохито». Завершил праздничный вечер концерт Дениса Майданова и лазерное шоу.

Губернатор области Иван Белозерцев, вручая Денису Майданову памятный подарок, поблагодарил его за выступление в Пензе. «1 сентября – праздник наших детей, но это и наш праздник, он объединяет все поколения и сегодня завершается на прекрасной ноте – выступлением Дениса Майданова», - подчеркнул он. Как отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области, всем участникам праздничного мероприятия глава региона пожелал счастья, любви и благополучия, а педагогам и учащейся молодёжи – успешного начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24