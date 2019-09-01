2019-09-01T15:43:25+03:00
Общество

Виктор Кувайцев встретился с кадетами Пензы

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил с праздником воспитанников Кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 города Пензы
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Поздравления кадетов. Фото пресс-службы администрации ПензыПоздравления кадетов. Фото пресс-службы администрации Пензы
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В приветственном слове он назвал школьную жизнь значимым и интересным периодом жизни.

- Сегодня учебный год начался более чем для 50 тысяч школьников Пензы. Хочу пожелать вам: стремитесь к новым вершинам! Будьте гордостью родителей, педагогов, гордостью Пензы и всей страны, – отметил Виктор Николаевич, - сотрудники системы образования города делают все для того, чтобы пензенские выпускники были грамотными и всесторонне развитыми, и выразил благодарность руководителям и преподавателям за благородный труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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