Виктор Кувайцев встретился с кадетами Пензы
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил с праздником воспитанников Кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 города Пензы
Поздравления кадетов. Фото пресс-службы администрации Пензы
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В приветственном слове он назвал школьную жизнь значимым и интересным периодом жизни.
- Сегодня учебный год начался более чем для 50 тысяч школьников Пензы. Хочу пожелать вам: стремитесь к новым вершинам! Будьте гордостью родителей, педагогов, гордостью Пензы и всей страны, – отметил Виктор Николаевич, - сотрудники системы образования города делают все для того, чтобы пензенские выпускники были грамотными и всесторонне развитыми, и выразил благодарность руководителям и преподавателям за благородный труд.
ИСТОЧНИК KP.RU