Девятилетнему мальчишке вручат благодарность Главы Республики Мордовия

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-01T15:12:05+03:00

Владимир Волков принял решение поощрить Кирилла Кемайкина, который спас из огня свою младшую сестру

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Инцидент произошел в с. Ардатово Дубенского района 28 августа. В загоревшемся доме мальчик не растерялся, разбил стекло на кухне и вытащил через него сестру. Тем самым он спас жизнь не только себе, но и маленькой девочке.

2 сентября, на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, руководитель Дубенского района Сергей Плешаков вручит Кириллу благодарность Главы Республики Мордовия. Кроме того, Владимир Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU