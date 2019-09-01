День знаний прошел в Пензе

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-01T14:47:16+03:00

На торжественной линейке в средней школе № 28 имени В.О. Ключевского в числе почетных гостей 1 сентября побывал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин

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В этом году за парты образовательного учреждения, приоритетным направлением которого является гуманитарное и социально-правовое образование, сядут 552 ребёнка, в том числе 62 первоклассника.

Поздравляя собравшихся, Валерий Лидин подчеркнул: «1 сентября - это праздник открытия новых знаний, важный этап на пути к определению жизненного пути».

Перед тем, как прозвенел первый звонок, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин озвучил решение об оказании помощи школе, которая находится на территории избирательного округа члена фракции «Единая Россия» Юлии Лазуткиной. Депутат организует работы по укладке асфальта на площадке, где проходят праздничные мероприятия. Кроме того, в рамках реализации проекта «Безопасная дорога детства» планируется создание учебной площадки для ребят по изучению правил дорожного движения.

В этом году за парты образовательного учреждения, приоритетным направлением которого является гуманитарное и социально-правовое образование, сядут 552 ребёнка, в том числе 62 первоклассника.

Поздравляя собравшихся, Валерий Лидин подчеркнул: «1 сентября - это праздник открытия новых знаний, важный этап на пути к определению жизненного пути».

Перед тем, как прозвенел первый звонок, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин озвучил решение об оказании помощи школе, которая находится на территории избирательного округа члена фракции «Единая Россия» Юлии Лазуткиной. Депутат организует работы по укладке асфальта на площадке, где проходят праздничные мероприятия. Кроме того, в рамках реализации проекта «Безопасная дорога детства» планируется создание учебной площадки для ребят по изучению правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU