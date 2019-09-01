2019-09-01T08:57:10+03:00
Спорт

31 августа в Пензе стартовал очередной этап Спартакиады госслужащих

За звание победителя в составе 26 команд борются более 400 спортсменов
Виктор ВИКТОРОВ
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Торжественное открытие соревнованийТоржественное открытие соревнованийФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Открытие соревнований состоялось на стадионе училища олимпийского резерва. Спартакиада госслужащих проводится с 2015 года. Приветствуя собравшихся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что с каждым годом число участников и болельщиков растет:

- Государственные служащие, члены правительства должны показывать пример здорового образа жизни. Задачи, которые перед нами ставит Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – продление жизни населения. Важная составляющая в этом – занятия физической культурой и спортом.

В 2019 году госслужащие соревнуются в 11 видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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