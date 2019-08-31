2019-08-31T18:49:41+03:00
Звезды

В Пензе в четвертый раз пройдет детский кинофестиваль «Солнечный круг»

Гостям мероприятия покажут авторские фильмы
Алина МЯСИНА
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1 сентября горожане смогут увидеть детские фильмы - например, основанную на реальных событиях картину «Солдатик». Данная картина про героя Великой Отечественной войны шестилетнего Серёжи Алёшкова, который получил медаль «За боевые заслуги». В Пензу приедет сам режиссер фильма Виктория Фанасютина. Она представит фильм зрителям и расскажет, как он создавался. Мероприятие пройдет в Киноконцертном зале «Пенза» и начнется в 13:00.

Традиционно зрителям представят и киноработы юных пензенских авторов: на фестивале покажут мультфильм «Пензенская сказка».

Кроме показа фильмов, для юных гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа. В фойе ККЗ «Пенза» в 12:30 начнут работу фотозоны, тематические экспозиции, выставка кошек (Клуб любителей животных «Бисер»).

Гостей будут встречать артисты «Пензаконцерта» – группа «Калейдоскоп», которая выступит с программой «Мульти-концерт». До киносеанса зрителей порадуют танцевальные номера от Театра эстрады «Провинция».

Вход на фестиваль свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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