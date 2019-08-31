2019-08-31T16:26:25+03:00
Наука

В Саранске отметили 10-летие «Технопарка-Мордовия»

29 августа в торжествах, посвященных юбилею крупного научного и технологического центра, принял участие Глава Республики Владимир Волков
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В своем выступлении он отметил, что при выборе специализации Технопарка отталкивались от имеющегося в республике научно-производственного потенциала. Прежде всего, это светотехника. Саранск всегда был «столицей света» - более 90% источников света, производимых в СССР. Важнейшим направлением для Технопарка является волоконная оптика и оптоэлектроника.

Сегодня завершилось создание базовой инфраструктуры «Технопарка Мордовии». Количество резидентов выросло в 3 раза. Сейчас это 128 компаний, которые реализуют более 350 проектов. Объем их продукции и услуг за 5 лет вырос почти в 9 раз и превысил 12 млрд. рублей.

Целому ряду сотрудников Глава Республики Мордовия Владимир Волков вручил правительственные награды. За особо выдающиеся заслуги в развитии научно-технического потенциала Республики Мордовия орденом Славы I степени награжден Каблов Евгений Николаевич - доктор технических наук, профессор, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, председатель научно-технического совета автономного учреждения «Технопарк-Мордовия».

На прошлой неделе в канун юбилея Технопарка его сотрудник Сергей Немаев поднялся на вершину Эльбруса. Свое восхождение он приурочил к знаменательной дате. Как вспоминает Сергей, условия восхождения были действительно сложные, но ни снег, ни ветер, ни усталость не помешали достичь самой высокой горной вершины России и Европы и развернуть флаг АУ «Технопарк-Мордовия» на высоте 5 642 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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