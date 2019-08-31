Детский праздник «Первоклассные приключения» состоится в Пензе в День знаний

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-31T13:48:08+03:00

1 сентября жителей и гостей города приглашают в парк имени В. Г. Белинского

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 сентября 2019 года, в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского состоится детский праздник «Первоклассные приключения», приуроченный ко Дню знаний.

С 12:00 до 14:00 на территории парка будут работать интерактивные площадки: школа Бабы-Яги, школа Человека-Паука, школа Белоснежки, школа Марьи-искусницы и школа профессора Почемучкина.

С 14.00 для гостей парка будут организованы игры, конкурсы, концертные номера и другие развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU