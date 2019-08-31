2019-08-31T09:56:39+03:00
Спорт

В Саранске болельщики сыграют с легендами российского футбола

На стадионе "Мордовия Арена" 6 сентября они смогут помериться силами с экс-футболистами сборной Андреем Тихоновым, Александром Ширко и Андреем Карякой
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Поединок состоится за два с половиной часа до начала отборочного матча Чемпионата Европы - 2021 в Саранске между молодежными сборными России и Сербии. Кроме того,

Российский футбольный союз, Правительство Республики Мордовия приготовили для болельщиков обширную культурную программу: выступление популярной молодежной группы GAYAZOV$ BROTHER$, дегустацию блюд сербcкой и мордовской национальной кухни, автограф-сессию.

Напомним, что в этот же день в Глазго пройдет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 между национальными сборными России и Шотландии, который начнется в 21:45 по московскому времени. Впервые для болельщиков в Саранске решено организовать прямую трансляцию матча национальной команды в чаше стадиона.

Сразу по окончанию встречи молодежных команд болельщиков ждет конкурсная программа, а затем - публичный просмотр поединка на табло стадиона "Мордовия Арена".

На стартовый матч молодежной команды против сербов главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов вызвал всех ведущих молодых игроков РПЛ, включая Федора Чалова, Ивана Облякова, Матвея Сафонова, Александра Максименко, Ивана Игнатьева и других футболистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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