На Фонтанной площади Пензы состоится молодежный фестиваль Energy Fest
Праздник, приуроченный ко Дню знаний, начнется 1 сентября в 15.00
Изменить размер текста:
Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни и досуга в молодежной среде.
В рамках фестиваля предусмотрена насыщенная культурная программа: вокальные номера, показательные выступления спортивных федераций: Эстетической гимнастики, Смешанного боевого единоборства (ММА), Боевого искусства (У- шу).
Планируется участие более 1000 юношей и девушек Пензы и области.
ИСТОЧНИК KP.RU