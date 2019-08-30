2019-08-30T19:06:17+03:00
Звезды

На Фонтанной площади Пензы состоится молодежный фестиваль Energy Fest

Праздник, приуроченный ко Дню знаний, начнется 1 сентября в 15.00
Виктор ВИКТОРОВ
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Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни и досуга в молодежной среде.

В рамках фестиваля предусмотрена насыщенная культурная программа: вокальные номера, показательные выступления спортивных федераций: Эстетической гимнастики, Смешанного боевого единоборства (ММА), Боевого искусства (У- шу).

Планируется участие более 1000 юношей и девушек Пензы и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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