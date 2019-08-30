Прямые расчеты: просто и удобно
В августе гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» принял на прямые договоры жителей 26 многоквартирных домов областного центра.
Вследствие перехода на прямые расчеты с энергосбытовой компанией, жители станут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза».
Им теперь доступны все сервисы. Официальный сайт компании, Личный кабинет и мобильное приложение. Появилась возможность передачи показаний, оплаты счетов и получения необходимой информации, не выходя из дома. Кроме того, клиентам компании доступно получение счетов за электроэнергию на электронную почту, с помощью подключения сервиса «Электронная квитанция».
По всем интересующим вопросам есть возможность получить консультацию специалистов контактного центра по многоканальной телефонной линии (8412) 98-78-48 (с понедельника по пятницу — с 9.00 до 19.00).
ИСТОЧНИК KP.RU