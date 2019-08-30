2019-08-30T15:16:09+03:00
Общество

Прямые расчеты: просто и удобно

Многоквартирные дома в Пензе переходят на прямые договоры с ООО «ТНС энерго Пенза»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В августе гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» принял на прямые договоры жителей 26 многоквартирных домов областного центра.

Вследствие перехода на прямые расчеты с энергосбытовой компанией, жители станут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза».

Им теперь доступны все сервисы. Официальный сайт компании, Личный кабинет и мобильное приложение. Появилась возможность передачи показаний, оплаты счетов и получения необходимой информации, не выходя из дома. Кроме того, клиентам компании доступно получение счетов за электроэнергию на электронную почту, с помощью подключения сервиса «Электронная квитанция».

По всем интересующим вопросам есть возможность получить консультацию специалистов контактного центра по многоканальной телефонной линии (8412) 98-78-48 (с понедельника по пятницу — с 9.00 до 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе раскрыли убийство 47-летнего мужчины
На Фонтанной площади Пензы состоится молодежный фестиваль Energy Fest
Сотрудница пензенского детского лагеря уволена за то, что ударила подростка
В Пензе изменится схема движения транспорта
Транспорт автолюбителей Мордовии снова проверили на наличие детских кресел
Девятилетний Кирилл спас младшую сестру из горящего дома
Пензенский завод «Пензтяжпромарматура» участвует в строительстве атомной электростанции в Турции
На стадионе «Мордовия Арена» пройдет трансляция футбольного матча между Россией и Шотландией
Пензенская «Молодая гвардия» вручила многодетной семье школьную форму и канцтовары
В Ковылкинском районе Мордовии утонул мужчина
В День знаний в Пензе откроется «Литературный привал»
Автомобили оказались в розыске
Привет от Мавроди: пензенцам предлагали получить компенсации за вклады в «МММ»
Свыше 1,5 млн.тонн зерна намолочено в Пензенской области
Житель села Краснополье получил три года лишения свободы из-за 110 граммов наркотиков
Жительница Пензенского района потеряла деньги, желая разбогатеть на ставках
«Хрустальное сердце России» в Пензенской области
Пьяный пешеход в Пензе наехал…на автомобиль
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Первые 500 тонн пензенского подсолнечного масла отправились в Китай
В рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» изъяли уже более 4,5 кг запрещенных веществ
В составе сборной пензенский пловец успешно выступил на первенстве мира