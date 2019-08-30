Инцидент в Пензенском оздоровительном лагере «Солнечная долина»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-30T12:04:24+03:00

Двое воспитателей применили силу в отношении 15-летнего подростка, который отказывался подчиниться требованиям взрослых и перелечь на свое место

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Ситуацию прокомментировал министр образования Пензенской области Александр Воронков: «Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 августа. Двое воспитателей, одна из которых является сотрудником санатория «Нива», другая, имеющая педагогическое образование, была принята на работу по срочному трудовому договору, предложили подростку перелечь на свое место.

Парень непростой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но это не оправдывает действия воспитателей. Рукоприкладство в отношении детей несовместимо с педагогической деятельностью. Педагог уволена».

Следственным управлением СК России по Пензенской области проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства ЧП, а также дана правовая оценка действиям сотрудников лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU