В Пензе изменится схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-30T12:18:57+03:00

Ограничения вводятся в связи с проведением детского крестного хода 31 августа, а также массовых мероприятий в День знаний 1 сентября

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31 августа с 10.45 до 12.30 в Пензе будет проходить крестный ход, в связи с чем изменится движение некоторого общественного транспорта:

– автобусов малого класса маршрута № 1т: от остановки «пл. Маршала Жукова» (ул. Плеханова) по улицам Октябрьская – Привокзальная площадь – Плеханова - Пушкина и далее по маршруту;

– автобусов малого класса маршрута № 8: от конечной остановки «Пенза-I» по улицам Октябрьская – Московская – Суворова – Чехова – Кирова – Лермонтова – Красная и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусов малого класса маршрута № 63: от остановки «Центральный рынок» по улицам Бакунина - Плеханова – Пушкина и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусов малого класса маршрутов №№ 33, 39: от остановки «Роддом» (в центр) по улицам Плеханова – Суворова – Чехова - Кирова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

– автобусов малого класса маршрута № 17: от остановки «Сбербанк» (в центр) по улицам Суворова – Чехова - Кирова и далее по маршруту в обоих направлениях;

– автобусов малого класса маршрута № 25: от остановки «Сбербанк» по улицам Плеханова - Бакунина – Чехова - Суворова и далее по маршруту.

Будет прекращено движение автотранспорта в период с 10.45 до 12.30:

на участках автодорог: по ул. Советская - от ул. Лермонтова до ул. К.Маркса; по ул. Володарского - от ул. К.Маркса до ул. Октябрьская; по ул. Октябрьская - от ул. Володарского до ул. Московская. Кроме того, будет ограничена стоянка транспорта в период с 23.00 30 августа до 12.30 31 августа.

Также с 20.00 31 августа до 22.00 1 сентября запретят движение транспорта по улице Бакунина - на участке от улицы Толстого до улице Суворова; по улице Пугачева - на участке от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина; по улице Бакунина - на участке от улицы Некрасова до улицы Пугачева; по улице Новый Кавказ - на участке от улицы Толстого до улицы Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU