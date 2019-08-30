2019-08-30T08:53:10+03:00
Происшествия

В Мордовии проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло»

По информации УГИБДД МВД по Республике Мордовия, по итогам семи месяцев текущего года в Республике зарегистрировано 64 ДТП с участием детей и подростков, в которых погиб 1 и получили различные травмы 73 несовершеннолетних
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Большинство (89,7%) происшествий, где пострадали дети-пассажиры, - это столкновения автотранспорта (26 ДТП). Из них практически половина (42,3%) связана с нарушениями очерёдности проезда перекрёстков, совершёнными перевозившими детей водителями.

Наибольшее количество (73,1%) столкновений автотранспорта с детьми-пассажирами произошло в населенных пунктах. Максимальное число столкновений наблюдается по субботам (6), минимальное – по четвергам (1).

Более, чем в трёх четвертях (88,5%) происшествий с детьми, возраст маленьких пассажиров был до 12 лет. При оформлении таких происшествий выявлены, в числе прочих, нарушения правил перевозки детей.

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, повышения профилактического влияния на водителей, перевозящих детей, в Мордовии 28 и 29 августа 2019 года было проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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