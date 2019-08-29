Девятилетний Кирилл спас младшую сестру из горящего дома

СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-29T18:23:22+03:00

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28 августа 2019 года в 11 часов 04 минуты в пожарно-спасательную службу Дубенского района поступило сообщение о пожаре по адресу: Дубенский район, населенный пункт Ардатово, улица Советская, дом № 15.

По сообщению Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и обшивки дома.

На момент возникновения пожара внутри дома находился Кирилл Кемайкин 2010 года рождения. Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари, после чего пошел на кухню. Зайдя туда, он увидел, что кухня была в дыму. Открыв дверь в коридор, мальчик обнаружил горение, после чего он пошел за своей младшей сестрой 2015 года рождения, которая спала. Чтобы спастись, девятилетний ребенок разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру, тем самым спас жизнь себе и маленькой девочке.

«Он наш герой, наш спаситель!», - говорит мама Кирилла. На момент возникновения пожара она была на работе, отец же, придя с работы, находился в бане и проводил там ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU