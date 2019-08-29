2019-08-29T15:35:16+03:00
Экономика

Пензенский завод «Пензтяжпромарматура» участвует в строительстве атомной электростанции в Турции

Заключен первый договор на поставку 280 единиц продукции
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «ПТПА получило сертификат от специального государственного органа Турции по атомной электроэнергетике. Данный сертификат дает возможность поставок арматуры на строящуюся АЭС «Аккую» на южном побережье Турции.

АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков. Заключен первый договор на поставку 280 единиц продукции.

Аудит проходил ранее - с 27 по 31 мая, его особенностью была подготовка документации на английском языке. Проверяющие выразили благодарность всем работникам ПТПА, принимавшим участие в этом процессе. Были отмечены сильные стороны производства: хорошее функционирование системы менеджмента качества, наличие различных международных сертификатов по качеству, что свидетельствует о гибкости и адаптивности системы, хорошую организацию процессов производства, специальную процедуру по оценке удовлетворенности потребителей, процедуру по упаковке продукции, технологию сварки и ещё ряд пунктов. Кроме того, аудиторы выдали рекомендации по улучшению производственного процесса и качеству продукции.

Получение еще одного Сертификата в очередной раз подтвердило возможности команды ПТПА успешно осваивать новые рынки, и конкурировать с компаниями мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девятилетний Кирилл спас младшую сестру из горящего дома
На стадионе «Мордовия Арена» пройдет трансляция футбольного матча между Россией и Шотландией
Пензенская «Молодая гвардия» вручила многодетной семье школьную форму и канцтовары
В Ковылкинском районе Мордовии утонул мужчина
В День знаний в Пензе откроется «Литературный привал»
Автомобили оказались в розыске
Привет от Мавроди: пензенцам предлагали получить компенсации за вклады в «МММ»
Свыше 1,5 млн.тонн зерна намолочено в Пензенской области
Житель села Краснополье получил три года лишения свободы из-за 110 граммов наркотиков
Жительница Пензенского района потеряла деньги, желая разбогатеть на ставках
«Хрустальное сердце России» в Пензенской области
Пьяный пешеход в Пензе наехал…на автомобиль
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Первые 500 тонн пензенского подсолнечного масла отправились в Китай
В рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» изъяли уже более 4,5 кг запрещенных веществ
В составе сборной пензенский пловец успешно выступил на первенстве мира