Пензенский завод «Пензтяжпромарматура» участвует в строительстве атомной электростанции в Турции

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-29T15:35:16+03:00

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АО «ПТПА получило сертификат от специального государственного органа Турции по атомной электроэнергетике. Данный сертификат дает возможность поставок арматуры на строящуюся АЭС «Аккую» на южном побережье Турции.

АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков. Заключен первый договор на поставку 280 единиц продукции.

Аудит проходил ранее - с 27 по 31 мая, его особенностью была подготовка документации на английском языке. Проверяющие выразили благодарность всем работникам ПТПА, принимавшим участие в этом процессе. Были отмечены сильные стороны производства: хорошее функционирование системы менеджмента качества, наличие различных международных сертификатов по качеству, что свидетельствует о гибкости и адаптивности системы, хорошую организацию процессов производства, специальную процедуру по оценке удовлетворенности потребителей, процедуру по упаковке продукции, технологию сварки и ещё ряд пунктов. Кроме того, аудиторы выдали рекомендации по улучшению производственного процесса и качеству продукции.

Получение еще одного Сертификата в очередной раз подтвердило возможности команды ПТПА успешно осваивать новые рынки, и конкурировать с компаниями мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU