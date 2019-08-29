На стадионе «Мордовия Арена» пройдет трансляция футбольного матча между Россией и Шотландией
Она состоится сразу после игры молодежных сборных Сербии и России
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В пятницу, 6 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится отборочный матч молодежного Чемпионата Европы-2021 между сборными России и Сербии. Также в этот день в Глазго пройдет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 между национальными сборными России и Шотландии.
Болельщики, пришедшие на стадион в Саранске, будут иметь уникальную возможность увидеть оба матча: игру национальной сборной России покажут на информационном табло стадиона «Мордовия Арена» сразу после встречи молодежных команд.
ИСТОЧНИК KP.RU