На стадионе «Мордовия Арена» пройдет трансляция футбольного матча между Россией и Шотландией

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-29T14:07:31+03:00

Она состоится сразу после игры молодежных сборных Сербии и России

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В пятницу, 6 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится отборочный матч молодежного Чемпионата Европы-2021 между сборными России и Сербии. Также в этот день в Глазго пройдет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 между национальными сборными России и Шотландии.

Болельщики, пришедшие на стадион в Саранске, будут иметь уникальную возможность увидеть оба матча: игру национальной сборной России покажут на информационном табло стадиона «Мордовия Арена» сразу после встречи молодежных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU