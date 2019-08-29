Пензенская «Молодая гвардия» вручила многодетной семье школьную форму и канцтовары

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-29T13:57:40+03:00

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В начале августа «Молодая Гвардия» запустила акцию «Собери ребенка в школу» для юных жителей Пензы. Каждый желающий мог связаться с активистами движения и передать канцелярские принадлежности для мальчишек и девчонок, которые нуждаются в них.

В среду молодогвардейцы приехали в дом семьи с 11 детьми-погодками и вручили целый пакет необходимой для школы канцелярии. Двум девочкам – первоклассницам в новом учебном году представители движения подарили удобные и современные рюкзаки, а также новую школьную форму.

Также в подарок дети получили коробку с играми, мультфильмами и развивающими фильмами.

- За месяц к нам обратилось большое количество людей, которые хотели помочь детям подготовиться к новому учебному году. Помимо канцелярии нам приносили и настольные и компьютерные игры, и диски с интересными мультиками, и книги. Мы благодарны всем людям, которые оказали содействие в нашей акции. Радость детей – это самая важная для нас награда, - прокомментировала волонтер акции Мария Святова.

ИСТОЧНИК KP.RU