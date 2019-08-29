В Ковылкинском районе Мордовии утонул мужчина

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-29T13:50:04+03:00

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Сегодня утром в пруду рядом с селом Виноградовка Ковылкинского района было найдено тело мужчины 1976 года рождения, проживающего в окрестностях станции Самаевка.

Накануне погибший отдыхал на берегу водоема со своим другом. В какой-то момент мужчина остался один и решил искупаться.

Когда гражданин не вернулся домой вечером, родственники забили тревогу. Правоохранители сначала обнаружили одежду пропавшего на берегу, а после – и его тело в воде.

Проводится экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU