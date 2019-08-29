2019-08-29T13:50:04+03:00
Происшествия

В Ковылкинском районе Мордовии утонул мужчина

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня утром в пруду рядом с селом Виноградовка Ковылкинского района было найдено тело мужчины 1976 года рождения, проживающего в окрестностях станции Самаевка.

Накануне погибший отдыхал на берегу водоема со своим другом. В какой-то момент мужчина остался один и решил искупаться.

Когда гражданин не вернулся домой вечером, родственники забили тревогу. Правоохранители сначала обнаружили одежду пропавшего на берегу, а после – и его тело в воде.

Проводится экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стадионе «Мордовия Арена» пройдет трансляция футбольного матча между Россией и Шотландией
Пензенская «Молодая гвардия» вручила многодетной семье школьную форму и канцтовары
В День знаний в Пензе откроется «Литературный привал»
Автомобили оказались в розыске
Привет от Мавроди: пензенцам предлагали получить компенсации за вклады в «МММ»
Свыше 1,5 млн.тонн зерна намолочено в Пензенской области
Житель села Краснополье получил три года лишения свободы из-за 110 граммов наркотиков
Жительница Пензенского района потеряла деньги, желая разбогатеть на ставках
«Хрустальное сердце России» в Пензенской области
Пьяный пешеход в Пензе наехал…на автомобиль
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Первые 500 тонн пензенского подсолнечного масла отправились в Китай
В рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» изъяли уже более 4,5 кг запрещенных веществ
В составе сборной пензенский пловец успешно выступил на первенстве мира