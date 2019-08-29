В День знаний в Пензе откроется «Литературный привал»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-29T13:43:25+03:00

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1 сентября в 12.00 в сквере им. Д.В. Давыдова, Детском парке, парке «Комсомольский», сквере «Семейный начнет работу ставший уже приятной традицией «Литературный привал».

На всех площадках горожане смогут познакомиться с краеведческой литературой, поучаствовать в мастер-классах, сделать фото на память. Будет организован и акция буккроссинга, во время которой все желающие могут взять и прочитать понравившееся издание, оставив в обмен книги из домашних библиотек для другого человека.

Для юных читателей тоже будут приготовлены тематические площадки. Например, выставка «Мир знаний открывает книга». Здесь представят самые новые издания: словарей, справочников, детских энциклопедий и т.д. Также для детей и подростков пройдут интерактивные программы, конкурсы и викторины, а еще зона с настольными играми.

По данным пресс-служба Администрации города Пензы, «Литературный привал» будет работать благодаря Президентскому гранту, выигранному в мае этого года.

Вход на мероприятие свободный. При благоприятной погоде «Литературный привал» будет работать до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU