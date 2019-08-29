2019-08-29T12:32:21+03:00
Происшествия

Автомобили оказались в розыске

Бдительность сотрудников ДПС ГИБДД МВД Мордовии – лучший способ предупреждения правонарушений
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На ул. Кооперативная в п. ТЭЦ-2 го Саранск, сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Мордовии была остановлена автомашина «Шкода Фабия» под управлением 29-летней женщины. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а так же свидетельство о регистрации на данное транспортное средство находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и автомашина доставлены в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

На 22 км автодороги «Подъезд к г. Саранск от федеральной автодороги М-5 «Урал»» сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» была остановлена автомашина «Опель Астра» под управлением 32-летнего водителя жителя Республики Таджикистан. В салоне автомашины находился его 29-летний соотечественник. Для проверки законности пребывания на территории РФ данные граждане доставлены в миграционный пункт ММО МВД России «Торбеевский».

На ул. П. Морозова в Саранске сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Мордовии была остановлена автомашина «ВАЗ-2115» под управлением 35-летней женщины. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации на данное транспортное средство находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и автомашина доставлены в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стадионе «Мордовия Арена» пройдет трансляция футбольного матча между Россией и Шотландией
Пензенская «Молодая гвардия» вручила многодетной семье школьную форму и канцтовары
В Ковылкинском районе Мордовии утонул мужчина
В День знаний в Пензе откроется «Литературный привал»
Привет от Мавроди: пензенцам предлагали получить компенсации за вклады в «МММ»
Свыше 1,5 млн.тонн зерна намолочено в Пензенской области
Житель села Краснополье получил три года лишения свободы из-за 110 граммов наркотиков
Жительница Пензенского района потеряла деньги, желая разбогатеть на ставках
«Хрустальное сердце России» в Пензенской области
Пьяный пешеход в Пензе наехал…на автомобиль
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Первые 500 тонн пензенского подсолнечного масла отправились в Китай
В рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» изъяли уже более 4,5 кг запрещенных веществ
В составе сборной пензенский пловец успешно выступил на первенстве мира