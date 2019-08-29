Автомобили оказались в розыске

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-29T12:32:21+03:00

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На ул. Кооперативная в п. ТЭЦ-2 го Саранск, сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Мордовии была остановлена автомашина «Шкода Фабия» под управлением 29-летней женщины. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а так же свидетельство о регистрации на данное транспортное средство находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и автомашина доставлены в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

На 22 км автодороги «Подъезд к г. Саранск от федеральной автодороги М-5 «Урал»» сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» была остановлена автомашина «Опель Астра» под управлением 32-летнего водителя жителя Республики Таджикистан. В салоне автомашины находился его 29-летний соотечественник. Для проверки законности пребывания на территории РФ данные граждане доставлены в миграционный пункт ММО МВД России «Торбеевский».

На ул. П. Морозова в Саранске сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Мордовии была остановлена автомашина «ВАЗ-2115» под управлением 35-летней женщины. При проверке документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации на данное транспортное средство находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и автомашина доставлены в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU