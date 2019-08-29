Привет от Мавроди

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-29T08:00:52+03:00

На территории Пензенской области растет число краж с банковских карт и фактов мошенничества. Злоумышленники придумывают все новые способы обмана граждан

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В полиции зарегистрировано несколько фактов, когда злоумышленники представляются сотрудниками компании «МММ» и предлагают получить компенсацию за ранее сделанный вклад. По сообщению пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для этих целей они предлагают гражданам оплатить страховку перевода и предоставляют реквизиты банковского счета. Наивные граждане, рассчитывая получить компенсацию, перечисляют на указанные счета денежные средства. Жертвами мошенников уже стали жительницы Пензы и Заречного, которые перечислили злоумышленникам 9 тысяч и 21 тысячу рублей.

УМВД России по Пензенской области напоминает о том, что ООО «МММ» - крупнейшая в истории России финансовая пирамида, основанная Сергеем Мавроди. За эту незаконную деятельность он не раз был осужден и отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Учитывая, что основатель крупнейшей финансовой пирамиды скончался, было бы наивно рассчитывать на получение каких-либо компенсаций. УМВД России по Пензенской области призывает жителей региона быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU