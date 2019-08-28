Свыше 1,5 млн.тонн зерна намолочено в Пензенской области

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-28T18:32:48+03:00

«На сегодняшний день в регионе массовые уборочные работы практически завершены, мы убрали 86%",- отметил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков

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На состоявшемся 28 августа рабочем совещании с руководителями структурных подразделений Андрей Бурлаков подчеркнул, что на повестке дня рабочего мероприятия, вопросы завершения уборки зерновых и зернобобовых культур, хранения продукции растениеводства, предстоящего сева озимых, производства картофеля, овощей, молока, а также вопросы ввода земель в оборот.

Глава регионального минсельхоза прокомментировал, что согласно прогнозным планам, производство зерна в текущем году составит 1,8 млн тонн, а для достижения данных целей есть все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU