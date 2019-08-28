Житель села Краснополье получил три года лишения свободы из-за 110 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-28T18:21:40+03:00

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По словам ранее несудимого мужчины, в поле недалеко от своей работы он приметил дикорастущее растение, из которого можно сделать наркотики. Мужчина нарвал его для личного пользования. В этот же день мужчину задержала полиция на станции Ардым за переход железнодорожных путей в неположенном месте. При обыске сотрудники обнаружили при нем почти 110 граммов наркотического вещества.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, мужчина обвинен по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Суд назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на так же три года. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU