Жительница Пензенского района потеряла деньги, желая разбогатеть на ставках

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-28T17:14:52+03:00

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В пензенскую полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве, которая рассказала, что подписалась на страницу пользователя в Инстаграме. Между ними завязался диалог.

Неизвестный предложил сделать беспроигрышную ставку на американский футбол, но с выигрыша попросил себе 50%. Девушка согласилась, и, следуя инструкциям неизвестного, перевела на счет банковской карты 7500 рублей.

На следующий же день жительница получила сообщение о выигрыше на сумму 53 тысячи рублей. Но чтоб его получить, ей нужно было перевести страховые взносы в размере 10%. Поэтому девушка перевела еще 5 360 тысяч рублей на ту же банковскую карту. После чего переписка оборвалась. Полицейским жительница сказала, что знала о подобных способах обмана.

По делу проводится проверка, сотрудники устанавливают лица, причастные к мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU