«Хрустальное сердце России» в Пензенской области

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-28T17:16:50+03:00

Международный симпозиум по стеклу и скульптуре в девятый раз пройдет с 6 по 13 сентября в городе Никольске, крупнейшем из трёх российских центров художественного стеклоделия

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В этом году мероприятие приурочено 255-летию стекольного производства в городе Никольске и теме городской навигации. В Никольске соберутся мастера художественного стеклоделия из регионов России, молодые художники по стеклу, обучающиеся в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица и Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, а также именитые зарубежные художники Эд Ван Дэйк (Нидерланды) и Сунь Цзынь Чао (Китай).

В день открытия в бизнес-инкубаторе Никольска (бывший дом Бахметьевых-Оболенских) пройдёт круглый стол по вопросам сохранения и приумножения традиций художественного стеклоделия в России.

В ходе Симпозиума его участники будут реализовывать свои творческие проекты на стекольных предприятиях Никольска. Известные художники проведут мастер-классы по технологиям художественной обработки стекла.

В знаменитом «Музее стекла и хрусталя» будет работать выставка «Шедевры никольского стеклоделия».

В последний день Симпозиума состоится открытие арт-объектов городской навигации по Никольску, появившихся в ходе реализации творческих проектов участников, а также выставки работ, созданных во время настоящего и предыдущих симпозиумов.

ИСТОЧНИК KP.RU