Пьяный пешеход в Пензе наехал…на автомобиль

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-28T17:16:14+03:00

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который умышленно повредил чужое транспортное средство

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Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль.

По сообщению пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Ворошилова 32, агрессивный мужчина громит автомобиль. Буйный гражданин разбил зеркало заднего вида, помял крыло и дверь автомобиля «Москвич».

Стражи правопорядка пресекли противоправные действия и задержали злоумышленника.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU