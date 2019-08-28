2019-08-28T11:48:09+03:00
Экономика

Первые 500 тонн пензенского подсолнечного масла

Отправились в цистернах по железной дороге в китайский Чунцин
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«В мае 2019 года в Чебоксарах было подписано соглашение между правительством Пензенской области и правительством города Чунцин об организации поставок продукции пензенских производителей», - пояснил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин. Проект по развитию партнерских отношений между российскими регионами и китайскими провинциями реализуется по поручению президента России Владимира Путина.- «Для нас это событие важно в первую очередь, потому что это прямая поставка, когда производители формируют часть состава на территории Пензенской области, на нашей сортировочной станции. Второй важный момент — поставка реализуется в рамках договоренностей, которые были совершены в инициативе «Один пояс — один путь» в рамках «Волга-Янцзы».

Меньше, чем через три недели подсолнечное масло окажется за 6 тыс. км, в китайском Чунцине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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