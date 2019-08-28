2019-08-28T11:01:15+03:00
Происшествия

В рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» изъяли уже более 4,5 кг запрещенных веществ

Она проводится в регионе уже в седьмой раз
Алина МЯСИНА
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Уже две недели в Пензенской области проводится акция «Сурский край – без наркотиков!». Уже есть видимые результаты. Во всех правоохранительных и контролирующих органах работают телефоны «горячей линии», по которой жители могут сообщить о распространении наркотических веществ. По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, поступило уже 149 сообщений, и большая часть преступлений подтвердилась.

За прошедшие дни возбуждено 47 уголовных дел, составлено 45 протоколов. Все они связаны с распространением наркотиков. Уже изъято более 4,5 кг запрещенных веществ.

Органами прокуратуры было выявлено более 180 интернет-ресурсов на которых была информация, где приобрести и как изготовить наркотические, либо психотропные вещества. Теперь доступ к ним будет ограничен по решению УМВД России по Пензенской области.

Десять лиц, стоящих на учете с диагнозом «наркомания», могут теперь лишиться своих водительских удостоверений, так как прокурорами направлены заявления в суд о прекращении их права водить транспорт.

Также были проверены органы и учреждения профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ. Итогом стало выявление 100 нарушений закона, привлечено 45 должностных лиц.

Акция «Сурский край – без наркотиков!» пройдет до 9 сентября. Сообщить информацию о наркотиках и распространителях можно анонимно по телефону 8-(8412)-523-523.

Сурский край - без наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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