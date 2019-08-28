2019-08-28T10:49:09+03:00
Спорт

В составе сборной пензенский пловец успешно выступил на первенстве мира

Более 800 спортсменов – девушки 14-17 и юноши 15-18 лет, из 122 стран мира приняли участие в первенстве мира по плаванию 2019 года, В Будапеште (Венгрия) с 20 по 25 августа
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Российская сборная завоевала на соревнованиях второе общекомандное место (740 очков). Трофей FINA выиграли американцы (1117). На третьем месте команда Австралии (550), на четвертом – Канады (510), на пятом – Италии (374).

Отлично выступил в составе сборной страны воспитанник ПО СШОР водных видов спорта Павлов Егор. В утренней программе последнего дня первенства в предварительном заплыве комбинированной эстафеты 4х100м, обогнав итальянцев, Егор с нашей командой показал третий результат, проложив дорогу в финальные заплывы. Оставив, позади команду США, наши ребята вырвали высшую награду соревнований с юношеским рекордом мира! Кроме золотой награды, в активе пензенского спортсмена две серебряные и бронзовая медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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