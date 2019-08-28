В составе сборной пензенский пловец успешно выступил на первенстве мира
Российская сборная завоевала на соревнованиях второе общекомандное место (740 очков). Трофей FINA выиграли американцы (1117). На третьем месте команда Австралии (550), на четвертом – Канады (510), на пятом – Италии (374).
Отлично выступил в составе сборной страны воспитанник ПО СШОР водных видов спорта Павлов Егор. В утренней программе последнего дня первенства в предварительном заплыве комбинированной эстафеты 4х100м, обогнав итальянцев, Егор с нашей командой показал третий результат, проложив дорогу в финальные заплывы. Оставив, позади команду США, наши ребята вырвали высшую награду соревнований с юношеским рекордом мира! Кроме золотой награды, в активе пензенского спортсмена две серебряные и бронзовая медали.
ИСТОЧНИК KP.RU