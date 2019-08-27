2019-08-27T17:49:26+03:00
Экономика

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Внести плату за электроэнергию можно не выходя из дома
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Фото предоставлено пресс-службой "ТНС энерго Пенза"Фото предоставлено пресс-службой "ТНС энерго Пенза"
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27 августа 2019 года, г. Пенза. ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим потребителям о необходимости своевременной оплаты счетов за потребленное электричество.

Современные возможности дистанционного обслуживания позволяют сделать процесс оплаты счетов легким и удобным. ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает полный спектр существующих в настоящее время способов совершения платежей, таким образом каждый клиент может выбрать для себя наиболее подходящий.

Имея доступ к компьютеру, либо мобильному устройству с выходом в интернет, можно существенно сэкономить время и деньги – произвести оплату с помощью банковской карты: на официальном сайте penza.tns-e.ru без регистрации в «Личном кабинете»; в мобильном приложении «ТНС энерго» (для OS Android).

Оплата электроэнергии через вышеперечисленные сервисы осуществляется без комиссии, кроме того, с их помощью возможна передача показаний индивидуального прибора учета электроэнергии.

Совершение всех необходимых коммунальных платежей доступно и в кассах Центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта ООО «ТНС энерго Пенза», расположенных по всей территории Пензенской области, в офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.

По вопросам, касающимся расчетов в квитанциях и действующих способов оплаты, потребители всегда могут получить консультацию у специалистов Контактного центра по телефону (8412) 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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