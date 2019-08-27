2019-08-27T16:15:12+03:00
Общество

Пензенские поисковики привезли солдатский медальон Антона Трубина

С 11 по 22 августа 2019 года отряды «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго», «Комбат», «Азимут 58» вели работы на территории Рогачевского района Гомельской области
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В этих местах сражалась пензенская 61-я стрелковая дивизия. Поисковые работы велись совместно с 52 поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь. В Пензу поисковики привезли медальон и личные вещи земляка Трубина Антона Акимовича 1912 г.р., уроженца Тамалинского района. Останки бойца были найдены весной этого года.

В ходе экспедиции были обнаружены останки 12 солдат и офицеров Красной Армии, погибших летом 1941 и весной 1944 года. Также поисковиками найдено место падения самолета Ил-2 и останки летчика, по воспоминаниям местных жителей, совершившего таран в феврале 1944 года. Теперь активистам предстоит установить личность погибшего.

В заключительный день руководитель экспедиции Лариса Казакова передала в Рогачевский краеведческий музей подарок председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина. Вазу с символикой региона спикер регионального парламента вручил командиру пензенских поисковиков во время церемонии проводов 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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