Новую жизнь старым вещам: в Пензе состоялась гаражная распродажа

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-27T10:07:12+03:00

На ней жители города смогли обменять ненужные им одежду, книги и сувениры на что-то интересное

Изменить размер текста: A A

Гаражная распродажа, «Swop party» и благотворительность - все это относится к мероприятию, которое состоялось на днях в пензенском антикафе «Крылья».

Много молодых людей пришли и продавали, менялись и отдавали даром свои вещи: одежду, книги, пластинки, игры и многое другое. Кто-то продавал вкусные пироги, кто-то серьги.

Фото: Оксана ПЕТУЛЬКО

Некоторые посетители приходили и с детьми - просто отдохнуть и что-то приобрести. Гости распродажи танцевали и общались, вещи обретали новую жизнь, а ребята - новых друзей. Часть товаров в хорошем состоянии отправятся в благотворительный фонд.

Гаражная распродажа – не новое событие для нашего города: в Пензе оно организовывается уже не впервые, и с каждым разом на него приходит все больше людей.

Организаторы пообещали сделать более масштабную распродажу уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU