Новую жизнь старым вещам: в Пензе состоялась гаражная распродажа
Гаражная распродажа, «Swop party» и благотворительность - все это относится к мероприятию, которое состоялось на днях в пензенском антикафе «Крылья».
Много молодых людей пришли и продавали, менялись и отдавали даром свои вещи: одежду, книги, пластинки, игры и многое другое. Кто-то продавал вкусные пироги, кто-то серьги.
Фото: Оксана ПЕТУЛЬКО
Некоторые посетители приходили и с детьми - просто отдохнуть и что-то приобрести. Гости распродажи танцевали и общались, вещи обретали новую жизнь, а ребята - новых друзей. Часть товаров в хорошем состоянии отправятся в благотворительный фонд.
Гаражная распродажа – не новое событие для нашего города: в Пензе оно организовывается уже не впервые, и с каждым разом на него приходит все больше людей.
Организаторы пообещали сделать более масштабную распродажу уже этой осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU