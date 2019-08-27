2019-08-27T10:07:12+03:00
Общество

Новую жизнь старым вещам: в Пензе состоялась гаражная распродажа

На ней жители города смогли обменять ненужные им одежду, книги и сувениры на что-то интересное
Оксана ПЕТУЛЬКО
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Гаражная распродажа, «Swop party» и благотворительность - все это относится к мероприятию, которое состоялось на днях в пензенском антикафе «Крылья».

Много молодых людей пришли и продавали, менялись и отдавали даром свои вещи: одежду, книги, пластинки, игры и многое другое. Кто-то продавал вкусные пироги, кто-то серьги.

Фото: Оксана ПЕТУЛЬКО

Фото: Оксана ПЕТУЛЬКО

Некоторые посетители приходили и с детьми - просто отдохнуть и что-то приобрести. Гости распродажи танцевали и общались, вещи обретали новую жизнь, а ребята - новых друзей. Часть товаров в хорошем состоянии отправятся в благотворительный фонд.

Гаражная распродажа – не новое событие для нашего города: в Пензе оно организовывается уже не впервые, и с каждым разом на него приходит все больше людей.

Организаторы пообещали сделать более масштабную распродажу уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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