От жителей Пензенской области стало поступать больше заявлений о мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-27T09:51:38+03:00

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Правонарушители все чаще звонят жителям Пензенской области, представляясь сотрудниками банка. Под предлогом того, что с банковской карты заметили подозрительное списание средств, злоумышленники просят сообщить им реквизиты и коды смс-сообщений. Позднее люди замечают, что их деньги с карты пропали.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, за этот год уже зарегистрировано почти 1000 факторов мошенничества. Сейчас такие случаи в среднем случаются четыре раза в день - это фиксируют в органах внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU