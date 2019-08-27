Состоялась очередная сессия Государственного Собрания Республики Мордовия
По словам первого заместителя Председателя Правительства – Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимира Мазова, принятие документа необходимо для вступления в законную силу соответствующего соглашения, подписанного в рамках участия делегации Мордовии в третьем заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству ПФО в формате «Волга-Янцзы». Проект соглашения прошёл все необходимые согласования.
КНР – один из основных внешнеторговых партнёров региона. На сегодняшний день на неё приходится около 30 процентов всего внешнеторгового оборота, который в 2018 году составил 120 млн. долларов США.
В ходе сессии были рассмотрены и другие вопросы.
В работе тридцать седьмой сессии Государственного Собрания РМ шестого созыва принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU