2019-08-27T09:53:37+03:00
Экономика

Состоялась очередная сессия Государственного Собрания Республики Мордовия

На ней был рассмотрен проект закона республики, касающийся утверждения соглашения между Правительством Республики Мордовия (РФ) и Народным Правительством провинции Хунань (КНР) в вопросах осуществления внешнеэкономических связей
Виктор ВИКТОРОВ
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По словам первого заместителя Председателя Правительства – Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимира Мазова, принятие документа необходимо для вступления в законную силу соответствующего соглашения, подписанного в рамках участия делегации Мордовии в третьем заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству ПФО в формате «Волга-Янцзы». Проект соглашения прошёл все необходимые согласования.

КНР – один из основных внешнеторговых партнёров региона. На сегодняшний день на неё приходится около 30 процентов всего внешнеторгового оборота, который в 2018 году составил 120 млн. долларов США.

В ходе сессии были рассмотрены и другие вопросы.

В работе тридцать седьмой сессии Государственного Собрания РМ шестого созыва принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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