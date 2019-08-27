2019-08-27T08:25:23+03:00
Общество

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о нацпроектах

Отвечая на вопрос, заданный в соцсети, на своей странице в Instagram глава региона дал подробный ответ
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Губернатор подчеркнул, что национальные проекты нужны для максимальной концентрации всех ресурсов: финансовых, административных, организационных и общественных. «В 2019 году Пензенская область приступила к реализации 12 новых национальных проектов. Они разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». На их реализацию в регионе до конца 2024 года будет направлено 36,6 миллиардов рублей. Символично, 36,6 — нормальная температура в организме, температура здорового человека.

По национальному проекту «Демография» бюджет региональных проектов составляет более 11 млрд. рублей. Серьезный инвестиционный потенциал. Из этих денег более 5,5 млрд. рублей — финансовая поддержка семей при рождении детей. С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Это в общей сложности около 70% семей. Также выделяются бюджетные средства на обучение мам в декретном отпуске, на обеспечение местами в яслях каждого малыша — чтобы родив ребенка, женщина была спокойна за свое и его будущее», — сообщил Иван Белозерцев. Также он рассказал подробно о целой программе строительства детских дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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