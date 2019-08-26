ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает бизнес-клиентам электронный документооборот
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает своим клиентам – юридическим лицам перейти на современный и удобный сервис – электронный документооборот.
Электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет снизить затраты юридический лиц на отправку, обработку и хранение первичных документов, а также упростить процесс взаимодействия со сбытовой компанией.
Технология электронного документооборота обладает рядом очевидных преимуществ для организаций и индивидуальных предпринимателей:
· документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;
· получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр доходит в энергосбытовую компанию автоматически;
· электронные документы никогда не потеряются и не требуют места для хранения;
· согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой, судах, их можно передать на проверку через интернет;
· работать с электронными документами можно прямо в 1С.
В электронном виде можно получать счета, счетафактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и иные документы. Электронные документы подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.
С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU