ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает бизнес-клиентам электронный документооборот

26 Авг. 16:35 2019-08-26T16:49:45+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает своим клиентам – юридическим лицам перейти на современный и удобный сервис – электронный документооборот.

Электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет снизить затраты юридический лиц на отправку, обработку и хранение первичных документов, а также упростить процесс взаимодействия со сбытовой компанией.

Технология электронного документооборота обладает рядом очевидных преимуществ для организаций и индивидуальных предпринимателей:

· документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;

· получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр доходит в энергосбытовую компанию автоматически;

· электронные документы никогда не потеряются и не требуют места для хранения;

· согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой, судах, их можно передать на проверку через интернет;

· работать с электронными документами можно прямо в 1С.

В электронном виде можно получать счета, счетафактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и иные документы. Электронные документы подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.

С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU