Школы Саранска готовы к новому учебному году

26 Авг. 16:03 2019-08-26T16:04:04+03:00

Об этом на прошедшем в понедельник совещании в мэрии сообщила заместитель директора Департамента по социальной политике – начальник Управления образования города Оксана Шуляпова

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В общей сложности 33 797 школьников в текущем году отправятся в день знаний в школы Саранска. Это на 1269 учащихся больше, чем в минувшем году.

Причем, темпы прироста обучающихся сохраняются уже на протяжении последних трех лет.

К участникам совещания обратился мэр города Петр ТУлтаев:

- 2 сентября, когда в образовательных учреждениях Саранска пройдут торжественные линейки, все руководители структурных подразделений Администрации Саранска должны присутствовать на этих мероприятиях. Идите и поздравляйте школьников и педагогов с Днем знаний. Кроме того, если кто-то еще не успел этого сделать, то мы должны посетить малоимущие подшефные семьи. Нужно помочь родителям в сложной ситуации собрать детей в школу. Каждый должен сделать это в меру своих возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU