Школы Саранска готовы к новому учебному году
В общей сложности 33 797 школьников в текущем году отправятся в день знаний в школы Саранска. Это на 1269 учащихся больше, чем в минувшем году.
Причем, темпы прироста обучающихся сохраняются уже на протяжении последних трех лет.
К участникам совещания обратился мэр города Петр ТУлтаев:
- 2 сентября, когда в образовательных учреждениях Саранска пройдут торжественные линейки, все руководители структурных подразделений Администрации Саранска должны присутствовать на этих мероприятиях. Идите и поздравляйте школьников и педагогов с Днем знаний. Кроме того, если кто-то еще не успел этого сделать, то мы должны посетить малоимущие подшефные семьи. Нужно помочь родителям в сложной ситуации собрать детей в школу. Каждый должен сделать это в меру своих возможностей.
ИСТОЧНИК KP.RU