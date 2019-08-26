Сеансы в рамках «Ночи кино» посетили более 7500 жителей Пензенской области
В этом году акция в регионе прошла на 22 площадках
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24 августа по всей России состоялась «Ночь кино». В рамках акции для жителей страны были организованы бесплатные показы отечественных фильмов.
В этом году в Пензенской области к «Ночи кино» присоединились Лунинский, Пензенский, Сердобский, Наровчатский, Земетчинский и Никольский районы. Общее количество площадок-участников акции составило 22.
Всего в акции приняли участие более 7500 жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU