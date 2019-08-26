2019-08-26T15:45:13+03:00
Звезды

Сеансы в рамках «Ночи кино» посетили более 7500 жителей Пензенской области

В этом году акция в регионе прошла на 22 площадках
Анна ЧЕРНАЯ
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24 августа по всей России состоялась «Ночь кино». В рамках акции для жителей страны были организованы бесплатные показы отечественных фильмов.

В этом году в Пензенской области к «Ночи кино» присоединились Лунинский, Пензенский, Сердобский, Наровчатский, Земетчинский и Никольский районы. Общее количество площадок-участников акции составило 22.

Всего в акции приняли участие более 7500 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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