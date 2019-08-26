Пензенские чиновники снова сыграют в хоккей с российскими журналистами
5 сентября в Пензе снова пройдет хоккейный матч между региональной сборной, капитаном которой является губернатор Иван Белозерцев, и командой «Российская пресса», возглавляет которую жерналист «1 канала» Антон Верницкий. Матч станет красочным итогом первого дня день Всероссийского молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ», во время которого капитан команды соперников расскажет пензенским студентам о создании спортивных репортажей на радио и телевидении.
Это уже не первая встреча местных чиновников и российских журналистов на льду: прошлой осенью матч между этими двумя командами завершился со счетом 7:4 в пользу хозяев льда.
Матч стартует в 18.00 в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU