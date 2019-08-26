Вернулась ли дачная амнистия?

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-26T13:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

- Говорят, вернулась назад «дачная амнистия». Действительно так или врут люди? (Михаил Гречишкин, Вадинск, Пензенская область)

- Да, действительно вернулась. Вернулась она в отношении жилых или садовых домов, которые создаются на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства. В этом случае государственная регистрация прав и постановка на кадастровый учет будут проводиться только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Если права на земельный участок были зарегистрированы ранее, то предоставление документов на земельный участок не требуется. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции жилого или садового дома также не требуется.

В отношении индивидуальных домов, жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства порядок регистрации остался прежним, то есть с проектной документацией , с уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции и об окончании реконструкции , либо строительства дома.

ИСТОЧНИК KP.RU