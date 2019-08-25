Пензенские министры 1 сентября проведут уроки в региональных школах

25 Авг. 18:34 2019-08-25T18:34:41+03:00

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В День знаний пензенские министры посетят областные школы и расскажут детям об истории Сурского края, своей работе, областных предприятиях.

- Знание истории и настоящего своей малой родины – это одна из важных составляющих патриотического воспитания молодежи, - отмечает глава региона. – Идите в школы, разговаривайте с детьми. Докажите им, что наши земляки внесли и продолжают вносить весомый вклад в историю России.

ИСТОЧНИК KP.RU