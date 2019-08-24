«Молодая Гвардия» продолжает благоустраивать пензенские детские площади

24 Авг. 22:24 2019-08-24T22:24:47+03:00

В этот раз активная молодежь привела в порядок качели и лесенки на ул. 8 марта

Изменить размер текста: A A

23 августа активисты МГЕР вновь вооружились кисточками, валиками и красками, вышли потрудиться и сделать ещё лучше детскую площадку на улице 8 марта.

- Сегодня мы позаботились о самых юных жителях Пензы. Молодогвардейцы пришли подготовленные: в рабочей одежде и с перчатками, поделили кисти и банки с красками и приступили к работе. Когда краска подсохнет дети смогут играть на чистой и красивой площадке. Дети, проходившие мимо, пришли в восторг от того, что площадка снова выглядит как новая, - прокомментировал Руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Александр Агеев.

ИСТОЧНИК KP.RU