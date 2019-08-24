«Молодая Гвардия» продолжает благоустраивать пензенские детские площади
В этот раз активная молодежь привела в порядок качели и лесенки на ул. 8 марта
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23 августа активисты МГЕР вновь вооружились кисточками, валиками и красками, вышли потрудиться и сделать ещё лучше детскую площадку на улице 8 марта.
- Сегодня мы позаботились о самых юных жителях Пензы. Молодогвардейцы пришли подготовленные: в рабочей одежде и с перчатками, поделили кисти и банки с красками и приступили к работе. Когда краска подсохнет дети смогут играть на чистой и красивой площадке. Дети, проходившие мимо, пришли в восторг от того, что площадка снова выглядит как новая, - прокомментировал Руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Александр Агеев.
ИСТОЧНИК KP.RU