2019-08-24T22:19:27+03:00
Экономика

Пензенские депутаты утвердили инвестиционные соглашения на 30 миллиардов рублей

Проекты позволят создать в регионе несколько сотен новых рабочих мест
Виктор БАЯЗИТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На двадцать третьей сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты единогласно поддержали законопроекты об утверждении инвестиционных соглашений, представленные министром экономики Сергеем Капраловым.

Так, в частности, компания «ПензаМолИнвест», реализующая несколько масштабных инвестиционных проектов по строительству заводов по промышленному выращиванию индейки в Пачелмском районе, по переработке индейки в Нижнеломовском районе и производству консервов в Каменском районе, получила возможность использования льгот по налогу на имущество. При этом инвестор обязуется вложить в реализацию проектов не менее 11 миллиардов 350 миллионов рублей и создать не менее 800 рабочих мест.

- В течение следующих трех лет общий объем инвестиций в экономику Пензенской области оценивается в размере более 30 миллиардов рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать дополнительно более 1600 новых рабочих мест для населения области, - прокомментировал Сергей Капралов.

Министр также добавил, что сумма налоговых льгот, по предварительной оценке, составит 886 миллионов рублей, при этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области от реализации проектов составят один миллиард 184 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молодая Гвардия» продолжает благоустраивать пензенские детские площади
В Пензенской области снизилось число абортов
42-летней жительнице Пензы «одобрили» несуществующий кредит
Владимир Волков вручил награды и паспорта жителям Мордовии
В Пензе проходит научно-практическая конференция медицинских работников
В Пензе будут собирать батарейки на переработку
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Пензенца осудили за хранение запрещенного вещества
В Пензу доставят мощи Николая Чудотворца
Иван Белозерцев предложил учредить почетное звание «Народный учитель Пензенской области»
В Пензе в восьмой раз пройдет фестиваль СМИ «А мы из Пензы»
Бакунинский мост закроют на реконструкцию на два года
Пензенская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»
Жители Неверкинского района сдали 37 литров крови
В Мордовии перенесли День знаний
В Пензу приехала двукратная Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар
Компания «СтанкоМашСтрой» открыла второй производственный цех в Пензе
Пензенские росгвардейцы проверяют безопасность школ перед новым учебным годом
Орнитологи обнаружили новое место гнездования скопы под Пензой
Пензенец Егор Павлов взял «серебро» в составе сборной на Мировом первенстве по плаванию
Прямая линия с Иваном Белозерцевым состоится 3 сентября
Глава пензенского управления ГИБДД провел выездной прием граждан
Спасших пятимесячную девочку саранских полицейских представят к награде
В пензенском зоопарке состоится «Добрая суббота»
46-летний пензенец устроил стрельбу в кафе
Пензенские предприятия расширяют ассортимент своей продукции