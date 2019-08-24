Пензенские депутаты утвердили инвестиционные соглашения на 30 миллиардов рублей
На двадцать третьей сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты единогласно поддержали законопроекты об утверждении инвестиционных соглашений, представленные министром экономики Сергеем Капраловым.
Так, в частности, компания «ПензаМолИнвест», реализующая несколько масштабных инвестиционных проектов по строительству заводов по промышленному выращиванию индейки в Пачелмском районе, по переработке индейки в Нижнеломовском районе и производству консервов в Каменском районе, получила возможность использования льгот по налогу на имущество. При этом инвестор обязуется вложить в реализацию проектов не менее 11 миллиардов 350 миллионов рублей и создать не менее 800 рабочих мест.
- В течение следующих трех лет общий объем инвестиций в экономику Пензенской области оценивается в размере более 30 миллиардов рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать дополнительно более 1600 новых рабочих мест для населения области, - прокомментировал Сергей Капралов.
Министр также добавил, что сумма налоговых льгот, по предварительной оценке, составит 886 миллионов рублей, при этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области от реализации проектов составят один миллиард 184 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU