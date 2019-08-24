Пензенские депутаты утвердили инвестиционные соглашения на 30 миллиардов рублей

24 Авг. 22:19 2019-08-24T22:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На двадцать третьей сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты единогласно поддержали законопроекты об утверждении инвестиционных соглашений, представленные министром экономики Сергеем Капраловым.

Так, в частности, компания «ПензаМолИнвест», реализующая несколько масштабных инвестиционных проектов по строительству заводов по промышленному выращиванию индейки в Пачелмском районе, по переработке индейки в Нижнеломовском районе и производству консервов в Каменском районе, получила возможность использования льгот по налогу на имущество. При этом инвестор обязуется вложить в реализацию проектов не менее 11 миллиардов 350 миллионов рублей и создать не менее 800 рабочих мест.

- В течение следующих трех лет общий объем инвестиций в экономику Пензенской области оценивается в размере более 30 миллиардов рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать дополнительно более 1600 новых рабочих мест для населения области, - прокомментировал Сергей Капралов.

Министр также добавил, что сумма налоговых льгот, по предварительной оценке, составит 886 миллионов рублей, при этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области от реализации проектов составят один миллиард 184 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU