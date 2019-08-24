2019-08-24T21:42:11+03:00
Происшествия

42-летней жительнице Пензы «одобрили» несуществующий кредит

Женщина перевела мошеннику 164 тысячи рублей
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Пензы обратилась в отдел полиции с заявлением, рассказав, что она оставила заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов.

Почти сразу же ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, но для его получения необходимо оплатить страховку, доставку и другие услуги. Сумму мужчина назвал немалую - 164 тысячи рублей, но женщина беспрекословно перевела деньги на названный им счет. Обещанный кредит горожанка так и не получила. Стражам порядка она пояснила, что знала о таких способах обмана.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молодая Гвардия» продолжает благоустраивать пензенские детские площади
Пензенские депутаты утвердили инвестиционные соглашения на 30 миллиардов рублей
В Пензенской области снизилось число абортов
Владимир Волков вручил награды и паспорта жителям Мордовии
В Пензе проходит научно-практическая конференция медицинских работников
В Пензе будут собирать батарейки на переработку
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Пензенца осудили за хранение запрещенного вещества
В Пензу доставят мощи Николая Чудотворца
Иван Белозерцев предложил учредить почетное звание «Народный учитель Пензенской области»
В Пензе в восьмой раз пройдет фестиваль СМИ «А мы из Пензы»
Бакунинский мост закроют на реконструкцию на два года
Пензенская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»
Жители Неверкинского района сдали 37 литров крови
В Мордовии перенесли День знаний
В Пензу приехала двукратная Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар
Компания «СтанкоМашСтрой» открыла второй производственный цех в Пензе
Пензенские росгвардейцы проверяют безопасность школ перед новым учебным годом
Орнитологи обнаружили новое место гнездования скопы под Пензой
Пензенец Егор Павлов взял «серебро» в составе сборной на Мировом первенстве по плаванию
Прямая линия с Иваном Белозерцевым состоится 3 сентября
Глава пензенского управления ГИБДД провел выездной прием граждан
Спасших пятимесячную девочку саранских полицейских представят к награде
В пензенском зоопарке состоится «Добрая суббота»
46-летний пензенец устроил стрельбу в кафе
Пензенские предприятия расширяют ассортимент своей продукции