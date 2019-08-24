42-летней жительнице Пензы «одобрили» несуществующий кредит
Женщина перевела мошеннику 164 тысячи рублей
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Жительница Пензы обратилась в отдел полиции с заявлением, рассказав, что она оставила заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов.
Почти сразу же ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, но для его получения необходимо оплатить страховку, доставку и другие услуги. Сумму мужчина назвал немалую - 164 тысячи рублей, но женщина беспрекословно перевела деньги на названный им счет. Обещанный кредит горожанка так и не получила. Стражам порядка она пояснила, что знала о таких способах обмана.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU