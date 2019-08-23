В Пензу доставят мощи Николая Чудотворца
Поклониться святыне можно будет до 1 сентября
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В воскресенье в 12:00 в Успенский кафедральный собор доставят ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня постоянно хранится в Казанском храме города Кузнецка, куда ее передала из своей родовой замковой церкви итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго.
Поклониться частичке мощей можно будет до 1 сентября ежедневно с 7:00 до 19:00. В период пребывания ковчега с мощами в стенах храма после Божественной литургии будет совершаться молебен и акафист святителю Николаю Чудотворцу.
ИСТОЧНИК KP.RU