2019-08-23T13:06:53+03:00
Общество

В Пензу доставят мощи Николая Чудотворца

Поклониться святыне можно будет до 1 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
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В воскресенье в 12:00 в Успенский кафедральный собор доставят ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня постоянно хранится в Казанском храме города Кузнецка, куда ее передала из своей родовой замковой церкви итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго.

Поклониться частичке мощей можно будет до 1 сентября ежедневно с 7:00 до 19:00. В период пребывания ковчега с мощами в стенах храма после Божественной литургии будет совершаться молебен и акафист святителю Николаю Чудотворцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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